تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وهبط سعر خام برنت دون 68 دولارًا للبرميل، مع انحسار المخاوف طويلة الأمد من تعطل خط الأنابيب الأميريكي "كولونيل".

وتراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي -تسليم شهر يوليو- 0.61% ليصل سعر البرميل إلى 67.90 دولارًا .

كما خسر خام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر يونيو- 0.63% ليصل إلى 64.51 دولارًا للبرميل.

وينقل الخط، الذي تعطل يوم الجمعة، أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وقالت الشركة، التي تنقل البنزين والديزل عبر خطوط أنابيب يبلغ طولها أكثر من 8800 كلم عبر الولايات المتحدة إنه: "في الوقت الحالي هدفنا الرئيس هو إصلاح خدماتنا بأمان وكفاءة للعودة إلى العمل الطبيعي".

و"كولونيال بايبلاين" هي أكبر مشغّل لخطوط أنابيب المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، وتنقل أكثر من 380 مليون لتر من زيت الوقود يوميًا إلى شمال شرق البلاد، كما تنقل نحو 45% من الوقود المستهلك في الساحل الشرقي الأمريكي.

وقال كبير محللي الأسواق في أواندا إدوارد مويا في مذكرة اليوم "لم يكن أمد زيادة أسعار النفط طويلا، إذ يبدو أن تعطل الخط لن يكون له أثر طويل المدى"، حسبما نشرت وكالة رويترز.