الخارجية البولندية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في القدس

أعربت وزارة الخارجية البولندية، عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات وأعمال العنف في القدس.

وحثت الوزارة، في بيان لها نقله راديو "بولندا" اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى تهدئة الوضع الحالي، كما أدانت أعمال العنف الأخرى التي وقعت خلال الأيام الماضية بما في ذلك حول قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أعربت الوزارة عن قلقها إزاء مخاطر إجلاء العديد من العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، قائلة: "ندين بشدة اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات الحالية، وتقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني".

ودعت الوزارة في بيانها، كلا الجانبين إلى استئناف حوار بناء يهدف إلى حل الصراع على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت بابي العامود والسلسلة وطريق الواد في القدس القديمة، ومنع الأهالي من الدخول إلى المسجد الأقصى لإقامة صلاة العشاء والتراويح.