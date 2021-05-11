لوبيز أوبرادور يؤيد التحقيق مع مرشحين منافسين في الانتخابات بالمكسيك

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه يؤيد التحقيق الذي أعلنته النيابة يوم أمس الاثنين بشأن مرشحين من أحزاب المعارضة في ولاية نويفو ليون بشأن احتمال التورط في جرائم انتخابية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، قال مكتب النائب العام إنه سيحقق مع أحد المرشحين لمنصب الحاكم، ويدعى أدريان دي لا جارزا من الحزب الثوري المؤسسي "بي آر آي"، لمزاعم بشراء أصوات، ومرشح آخر هو صامويل جارسيا من حزب حركة المواطنين "موفيمينتو سيودادانو"، بتمويل حملته بشكل غير قانوني.

وقال الرئيس لوبيز أوبرادور إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" طلب معلومات عن الأشخاص المشتبه بقيامهم بغسل أموال في المكسيك، ومن بينهم حاكم ولاية تاماوليباس، وأن المكسيك قد تعاونت مع الولايات المتحدة بشأن ذلك.

كان مجلس النواب المكسيكي أسقط الحصانة عن حاكم الولاية في 30 أبريل الماضي، حسبما ذكرت صحيفة فاينانسييرو.

وتجري المكسيك، في السادس من يونيو، انتخابات لاختيار 500 نائب على المستوى الاتحادي و1063 برلمانيا على مستوى المقاطعات ، بالإضافة إلى 15 حاكما و1900 رئيس بلدية.