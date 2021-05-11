أضرار بمبان ولا إصابات في انهيار أرضي بالهند جراء أمطار غزيرة

لحقت أضرار بعدة متاجر ومبان عندما تسببت أمطار غزيرة في انهيار أرضي في أوتاراخاند في الهند، اليوم الثلاثاء، لكن لم يتم تسجيل أي إصابات.

وأظهرت صور الحادث الذي وقع في منطقة ديفبراياج انهيار العديد من العقارات، حيث تدفقت المياه والأوحال على منحدر.

وقال قائد شرطة الولاية أشوك كومار لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن أكثر من عشرة متاجر ومعهد حكومي للتدريب الفني كانت من بين المباني التي دمرت.

وقال إنه "لحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حيث كانت أبواب المحال التجارية والمعهد مغلقة بسبب إجراءات الإغلاق العام جراء كوفيد".

وتجعل الطبيعة الجبلية لأوتاراخاند، مع تدهور الوضع البيئي، عرضة بوجه خاص للكوارث.

ولقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم بعد أن دمر فيضان مفاجئ محطات توليد طاقة كهرومائية وسدودا وجسورا في الولاية في فبراير الماضي.