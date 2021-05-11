الرئيس الفلسطيني يتسلم رسالة خطية من نظيره الأمريكي حول الأوضاع في القدس

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة خطية من نظيره الأمريكي جوزيف بايدن، اليوم الثلاثاء، تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الثلاثاء، تناولت الرسالة الخطية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم الثلاثاء، أنه قصف 130 هدفا عسكريا في غزة مما أسفر عن مقتل 15 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.



وقُتل عشرون شخصاً على الأقلّ، بينهم تسعة أطفال وقيادي بحركة حماس، في الغارات التي شنّتها إسرائيل على غزّة رداً على إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع على أراضيها، في حين دارت في الحرم القدسي اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيليّة ومتظاهرين فلسطينيّين خلّفت أكثر من 500 جريح، في تصعيدٍ للعنف غير مسبوق منذ سنوات.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ أكثر من 520 فلسطينياً أصيبوا بجروح، قسم كبير منهم أصيبوا في أعينهم ورؤوسهم، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية سقوط تسعة جرحى على الأقلّ في صفوفها.



وخرجت تظاهرات في العديد من مدن الضفّة الغربية المحتلّة لدعم أهالي القدس والمرابطين في المسجد الأقصى، وأعلنت الشرطة الإسرائيليّة أنّ فلسطينيا قُتل ليلاً بالرّصاص على هامش مواجهات دارت مع إسرائيليّين في مدينة اللدّ حيث تمّ إحراق عدد من السيارات.