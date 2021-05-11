 اسكتلندا: تخفيف قيود كورونا اعتبارا من 17 مايو الجاري - بوابة الشروق
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اسكتلندا: تخفيف قيود كورونا اعتبارا من 17 مايو الجاري

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 6:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 6:12 م

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون، اليوم الثلاثاء، أن معظم اسكتلندا ستنتقل إلى المستوى (2) من قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اعتبارا من 17 مارس الجاري.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن مدينة موراي الاسكتلندية ستبقى في المستوى (3) بسبب الارتفاع الأخير في عدد الحالات وزيادة حالات دخول المستشفيات.

وأوضحت أنه سيتم تخفيف القواعد في معظم أنحاء اسكتلندا للسماح بستة أشخاص من 3 أسر للقاء في الداخل في مسكن خاص أو مكان ضيافة، و8 أشخاص للقاء في الهواء الطلق، وذلك اعتبارا من 17 مايو الجاري.

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