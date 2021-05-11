ملك ماليزيا: ارتفاع إصابات كورونا يدعو للقلق

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أعرب ملك ماليزيا عن قلقه إزاء وضع وباء كورونا في البلاد، والذي لا يظهر أي مؤشر على التراجع، وفقا لبيان صادر عن القصر اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن الملك دعا الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمواطنين إلى تكثيف الجهود للحد من الإصابات.

وتجاوزت حالات الإصابة اليومية خلال الشهر الجاري 4 آلاف حالة لأول مرة منذ فبراير، وأكمل أقل من 3% من سكان ماليزيا التطعيم حتى 8 مايو الجاري.

ودعا الملك جميع الأطراف إلى تنحية "خلافاتهم ومصالحهم الشخصية" جانبا من أجل مساعدة الحكومة والصفوف الأمامية في تنفيذ البرنامج الوطني للتحصين ضد فيروس كورونا.