يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده، معرض إبداعات المعماريين الإيطاليين على أرض مصر بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد.

جاء ذلك نظرا للإقبال على المعرض من المعماريين والباحثين والدارسين للعمارة، الذين طلبوا إتاحة المعرض وقت أطول من مدة عرضه في الهناجر، ما جعل التنسيق الحضاري يصور المعرض تصويرا ثلاثي الأبعاد لإتاحة المعرض على صفحة الجهاز الرسمية حتى يمكن جميع المهتمين من زيارته الكترونيًا.

يذكر أن معرض إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر تم افتتاحه في ٢٦ ابريل الماضي واستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر بقاعة الفنون بالهناجر، وذلك بالتعاون بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والسفارة الإيطالية بالقاهرة والمركز الثقافي الإيطالي.