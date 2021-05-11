فلسطين: الاعتداء الإسرائيلي على الأقصى في رمضان رسالة للعرب والمسلمين بعدم قدرتهم على حمايته

قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إن الاعتداء على الأقصى المبارك في شهر رمضان رسالة لكل العرب والمسلمين بعدم قدرتهم على حمايته.

وأضاف المالكي في كلمته اليوم الثلاثاء خلال اجتماع افتراضي، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في القدس، إن الإعتداء على الأقصى المبارك ليس الأول ولن يكون الأخير، والاعتداء عليه بهذه الطريقة خلال شهر رمضان الفضيل إنما رسالة لكل العرب والمسلمين، إنكم غير قادرين على حمايته، وإن دولة الاحتلال ماضية في تهويده تماماَ كما فعلت مع الحرم الابراهيمي في الخليل. وإن النتيجة هناك حتماً ستكون جبل الهيكل بديلاً عن المسجد الأقصى، إن لم نتحرك الآن وبمسؤولية عالية لوقف هذه الجرائم".

وتابع "إخلاء سكان الشيخ جراح من بيوتهم يعتبر جريمة حرب، لكن كم من جريمة حرب اقترفتها إسرائيل منذ قيامها وحتى الآن ولم تحاسب عليها؟".

وأوضح "شعور إسرائيل أنها فوق المساءلة أو المحاسبة، رغم كل ما تقترفه من جرائم بحق الأبرياء الفلسطينيين قد شجعها على المغامرة لإغلاق ملف القدس بالكامل. فمن جهة تنبري الإدارة الأمريكية لتوفير الحق لإسرائيل في الدفاع عن النفس كلما احتاجت لذلك بينما تبقى صامتة أمام سقوط الشهداء الأبرياء من أبناء شعبنا، أو أمام جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل، دولة الاحتلال بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس المقدسة. كما تسكت الأفواه في عديد دول العالم خوفاً من نعتها باللاسامية، ينما تتسابق بعض الدول لكسب ودها والتطبيع معها. أسباب كافية لكي تشعر إسرائيل بالمناعة ولكي تقترف إسرائيل جرائمها بحق الفلسطينيين، غير آبه لما يصدر من أصوات ودعوات لوقف العدوان من دول ومسؤولين أملت عليهم ضمائرهم ومبادئهم ومسؤولياتهم إلا ذلك".