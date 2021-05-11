اليابان تسجل 1176 حالة خطيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل رقما قياسيا في عدد الأشخاص الذين حالتهم الصحية خطيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 1176 مريضًا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضحت السلطات الصحية - وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو، بينما أعلن المسئولون في محافظة أوساكا تسجيل 974 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وكان من المفترض أن تنهي الحكومة اليابانية حالة طوارئ التي شمل محافظات (طوكيو - أوساكا - هيوجو) لكنها ستبقى قائمة حتى نهاية الشهر.