قال وزير الصحة في سنغافورة، جان كيم يونج، اليوم الثلاثاء، إنه تم تطعيم 1.2 مليون شخص بالكامل ضد كورونا في المدينة الدولة، فيما حصل إجمالي 1.8 مليون شخص تقريبا على جرعة واحدة، على الأقل، حتى يوم 9 مايو، وهو ما يمثل حوالي ثلث السكان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير قوله في بيان أمام البرلمان، إن الحكومة سوف تدعو الفئات العمرية التالية في الترتيب للتطعيم اعتبارا من النصف الثاني من مايو. وتقوم الدولة حاليا بتطعيم الفئة العمرية بداية من 45 عاما، فأكثر.

وسوف يتم توسيع حملة التطعيم بشكل تدريجي في الفئات العمرية الأصغر، حيث لا تزال إمدادات اللقاحات محدودة، وفقا لما أوضحه الوزير.

وواجهت سنغافورة "تعثرا" في التعافي من الوباء، وشدد جان على ضرورة توخي اليقظة لمنع خروج تفشي الفيروس عن السيطرة.

وتمكنت سنغافورة من بناء قدرات جديدة للتعامل مع الوباء، بما في ذلك زيادة الفحوص وتتبع المخالطين للمصابين.

وتواصل سنغافورة تطعيم سكانها بلقاح سينوفاك الصيني ولقاحات أخرى.