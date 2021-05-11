كاميرات مراقبة بشوارع مدينة طور سيناء لضبط الحالة الأمنية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تركيب منظومة كاميرات بمدينة طور سيناء، بغرض ضبط الحالة الأمنية والمرورية والسيطرة والتحكم والتدخل السريع في حالة حدوث أي أزمة، والحفاظ علي الانضباط والنظافة بالمدينة.



وأوضح فودة أن منظومة المراقبة بالكاميرات بمدينة طور سيناء، سيجرى تطبيقها على مرحلتين، المرحلة الأولى وجرى تنفيذها بالفعل وتتضمن منطقة الكورنيش بالمدينة، وشارع 306، ومقصد العائلة، وشاطئ الفيروز، وتتضمن المرحلة الثانية كافة الميادين والشوارع بالمدينة.



وأضاف أن المحافظة تنسق مع كافة الأجهزة الأمنية، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، والحفاظ على النظافة والنظام بمدينة طور سيناء، من خلال شبكة متكاملة لكاميرات المراقبة منتشرة بكافة أنحاء المدينة.



جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال متابعة محافظ جنوب سيناء منظومة الكاميرات بمدينة الطور، من مكتبه بديوان عام المحافظة.