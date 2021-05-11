تقرير: أمريكا تستبعد دويتشه بنك من تحقيقات فساد صندوق الاستثمار الماليزي

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية أنها لم تعد تخضع للتحقيق في فضيحة فساد صندوق الاستثمار السيادي الماليزي 1إم.دي.بي.

وأضافت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن البنك الألماني كان ضمن عدة مؤسسات مالية دولية وردت اسماؤها في دعوى قضائية منفصلة أقامها صندوق الاستثمار السيادي الماليزي 1إم.دي.بي وشركة إس.آر.سي إنترناشيونال أمام إحدى محاكم كوالالمبور في الأسبوع الماضي للمطالبة باسترداد 23 مليار دولار قالتا إنهما خسرتاها بسبب فضائح الفساد.

وقالت وزارة المالية الماليزية أمس الاثنين إن صندوق 1إم.دي.بي وإس.آر.سي أقاما الدعوى ضد بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان وشركة كوتس ورئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق وآخرين.

في المقابل، اتهم نجيب سلطات الادعاء الماليزية وكتب على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "أشعر بأن الحكومة تركز حاليا على الإفلاس وإثارة المشكلات لنجيب".

كان نجيب قد فقد السلطة في انتخابات 2018، ويواجه اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات من صندوق الاستثمار 1 إم.دي.بي. وتم القبض عليه بعد وقت قصير من خسارة الانتخابات وصدر ضده في العام الماضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما.

من ناحيتها تقول وزارة العدل الأمريكية إنه تمت سرقة حوالي 5ر4 مليار دولار من صندوق 1 إم.دي.بي والقيام بعمليات غسيل أموال في الولايات المتحدة ودول أخرى.