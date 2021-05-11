جامعة دمياط تعلن بدء الدورات للراغبين في شغل وظائف عمداء الكليات

عقد مجلس جامعة دمياط، اجتماعا اليوم "أونلاين" برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع، بتخصيص بوابات لدخول الطلاب وأخرى للخروج، لمنع التكدس في الفترات البينية للاختبارات، التي ستبدأ فى 22 مايو، وتنتهي في منتصف يونيو، واستخدام بوابات التعقيم واتخاذ كل التدابير الاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى للإدارة الطبية بالجامعة أثناء الاختبارات.

ووافق المجلس على بدء دورات القيادات الجامعية للراغبين للتقدم لشغل وظائف عمداء الكليات، مع مراعاة:

- يتولى مركز تطوير الأداء الجامعي تنفيذ هذه الدورات ومنح الشهادة، وعقد الدورات وجهًا لوجه بحد أقصى 15 متدربا.

- يتم تخصيص الدورة الأولى للكليات التي يجرى بها الآن إجراءات تعيين عميد لها (التجارة، الآداب، الحاسبات والمعلومات، الطب)، وتحديد سعر الدورة بمبلغ 600 جنيه.

وقرر المجلس منح أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة مكافأة مالية قدرها 750 جنيها، بمناسبة عيد الفطر المبارك.