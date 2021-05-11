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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 7ر32 مليون إصابة حتى الساعة 0648 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتتوافق زيادة حالات الإصابة على المستوى الوطني مع متوسط الزيادة اليومية البالغ 1ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 76ر3 مليون حالة، دون تغيير يذكر عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية واشنطن زيادة بنسبة 4ر0% في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 415705 إصابات.

وشهدت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حيث تم تسجيل 52 حالة وفاة.