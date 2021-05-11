تحقيق قضائي يكشف أن الجيش البريطاني قتل 10 أبرياء في بلفاست عام 1971

خلصت خبيرة في الطب الشرعي إلى أن الأشخاص العشرة الذين قتلهم الجيش البريطاني في بلفاست منذ قرابة خمسة عقود خلال فترة الصراع في أيرلندا الشمالية كانوا "أبرياء تماما".



وذكرت خبيرة الطب الشرعي سيوبهام كيجان أنه تم استخدام القوة "بشكل غير متناسب" في حالات تسعة من العشرة الذين قضوا نحبهم ما بين يومي 9 و11 أغسطس عام 1971، خلال الأحداث التي أطلق عليها اسم "مذبحة باليمورفي".



وأضافت أن القتلى لم يكونوا ضالعين في أي أنشطة شبه عسكرية، ووصفتهم بأنهم كانوا "أبرياء تماما من ارتكاب أي خطأ في اليوم محل التحقيق".



وينطوي حكم خبيرة الطب الشرعي على أهمية كبيرة نظرا لأن صحيفة "بلفاست تليجراف" نقلت عن قائد الجيش السابق الجنرال مايك جاكسون قوله إن اثنين من الضحايا كانا مسلحين، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).



وظلت أسر الضحايا تؤكد أن ذويهم كانوا أبرياء، وطالبت بإجراء تحقيق في هذه الأحداث.



وصرح النائب البرلماني جون فينوكين من شمال بلفاست في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء قائلا إن "الحق قد انتصر".



ومن بين الضحايا العشرة الذين لقوا حتفهم خلال المذبحة التي وقعت أثناء الصراع الذي دار في أيرلندا الشمالية وكان يعرف باسم الاضطرابات، أم لثمانية أطفال، وقس كاثوليكي.



ويندرج التحقيق في إطار عملية مراجعة واسعة النطاق أطلقها قضاة في أيرلندا الشمالية عام 2016 للبحث في التحقيقات التي انتهت أو مازالت عالقة بخصوص حوادث القتل المثيرة للجدل التي وقعت خلال الاضطرابات.



وتشمل المراجعة 57 قضية تتعلق بـ97 وفاة.



وبدأ التحقيق في مذبحة باليمورفي عام 2018.