الجمعية العامة للأمم المتحدة: الدولار المُستثمر في استصلاح الأراضي يربح 9 دولارات

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، في مقال اليوم بعنوان التربة هي الحل، إن استصلاح 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، سيزيل بين 13 و26 جيجا طن من الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي.

كما أن مقابل كل دولار يُصرف على استصلاح الأراضي - بما في ذلك من خلال مشروعات تتطلب مهارات منخفضة وعمالة كثيفة - يمكن توقع ما لا يقل عن 9 دولارات من الفوائد الاقتصادية.

وقال إن استصلاح الأراضي لا يولد فرص عمل خضراء عبر مجموعة واسعة من الصناعات فحسب، بل سيمكننا أيضا من زراعة أغذية مغذية أكثر، وكفالة أمن المياه النقية، ومكافحة فقدان التنوع البيولوجي، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

وينصح بوزكير الأفراد بالمساعدة في حماية الأرض بعدم إهدار الغذاء، "لأنه عندما يعمل المزارعون في الأرض لإنتاج الغذاء الذي لا نأكله، فإن ذلك يستنفد تربتنا دون داع. وإذا كنت من سكان الحضر، يمكنك العمل مع السلطات المحلية لجعل مدينتك أكثر اخضرارا - من خلال أساليب مبتكرة مثل الحدائق على السطح والغابات الرأسية".