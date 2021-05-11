الرئيسان الجزائري والتركي يبحثان هاتفيا الوضع في ليبيا والأراضي الفلسطينية

كشفت الرئاسة الجزائرية عن أن الرئيس عبد المجيد تبون، اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على عقد " لقاء مقبل لتفادي أي انزلاقات قد تنسف المكاسب المحققة "في ليبيا، وضرورة وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل".

وذكرت الرئاسة الجزائرية أن تبون، تلقى اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من أردوغان، استعرضا خلالها الوضع في ليبيا على ضوء المعطيات الجديدة والآفاق، لافتة إلى اتفاق على " لقاء مقبل لتفادي أي انزلاقات قد تنسف المكاسب المحققة".

وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن تبون وأردوغان، تبادلا الآراء حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى تسجيل تطابق في وجهتي نظرهما حول ضرورة وقف العدوان "الصهيوني" على الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته.

على صعيد منفصل، نوّه تبون وأردوغان إلى ضرورة تفعيل اللجنة العليا المشتركة للتعاون في أقرب وقت، بما يخدم مصالح البلدين، وذلك دفعا للعلاقات الثنائية وترقيتها في شتى المجالات.