تزايد المخاوف بعد تفشي كوفيد-19 بأحد سجون كمبوديا

ثبتت إصابة أكثر من 30 سجينا في سجن كمبودي بكوفيد-19، ما أثار مخاوف من تفشي المرض داخل منظومة السجون المكتظة في البلاد.

وأعلنت السلطات في مقاطعة بريه سيهانوك الساحلية في كمبوديا، يوم الأحد الماضي، إصابة ما لا يقل عن 35 سجينًا في سجن المنطقة، فيما وصفته بوضع "طارئ"، حسبما ذكرت منصة "صوت الديمقراطية" المحلية اليوم الثلاثاء.

ودفع هذا الكشف منظمة هيومن رايتس ووتش لإصدار بيان جاء فيه "أن هذه الحالات سلطت الضوء على الخطر الشديد الذي يتعرض له السجناء في كمبوديا، حيث يوجد الكثير من المنشآت التي تزيد سعتها بشكل خطير".

ورحب نائب مدير آسيا بالمنظمة فيل روبرتسون بإعلان الحكومة زيادة الفحوصات داخل السجون. ومع ذلك، قال إن هناك المزيد مما يتعين القيام به لتجنب "تفشي لا يمكن السيطرة عليه" داخل المنظومة.

وأشار إلى إجراءات مثل إعطاء الأولوية لتطعيم النزلاء وإطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر مثل النساء الحوامل أو اللائي لديهن أطفال أو كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتكافح كمبوديا لوقف أسوأ انتشار لها منذ بداية الجائحة، حيث تم تسجيل ما يقرب من 20 ألف حالة وأكثر من 130 حالة وفاة منذ أواخر فبراير الماضي.

وتلقى حوالي 8ر1 مليون شخص في البلاد جرعة لقاح واحدة على الأقل.وتعتمد كمبوديا على لقاحات من الصين وتلقت أيضا بعض جرعات أسترازينيكا عبر برنامج تدعمه الأمم المتحدة.