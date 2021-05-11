وزير الخارجية الأمريكي يدعو بلدان العالم لاتخاذ إجراءات ضد حزب الله

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن التهديد الذي يشكله حزب الله على الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط والعالم، يدعو بلدان العالم إلى اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به.

وأشاد بلينكن بدول أوروبا وأمريكا الجنوبية والوسطى التي اتخذت إجراءات ضد حزب الله في السنوات الأخيرة ودعا الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى أن تحذو حذوها.

وقال بلينكن، في تغريدة على حسابه، إن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت سبعة أشخاص لبنانيين على صلة بمؤسسة "القرض الحسن" التي تمول حزب الله، مضيفا أنه بينما تزعم المؤسسة أنها تخدم الشعب اللبناني فإنها تقوم بنقل الأموال بشكل غير قانوني من خلال حسابات وهمية" مؤكدا أن ذلك يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لمخاطر العقوبات.

وأشار إلى أن هذه التصنيفات تعزز الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد ممولي حزب الله الذين قدموا الدعم أو الخدمات للحزب. وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات حزب الله.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أدرج، في وقت سابق اليوم، سبعة أفراد على صلة بحزب الله وشركته المالية "القرض الحسن" المدرجة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2007 ويستخدمها حزب الله كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية والوصول إلى النظام المالي الدولي.