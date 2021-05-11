مسؤول روسي يتهم واشنطن بتوريط بعض الدول في صنع أسلحة بيولوجية

اتهم النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، يوري أفيريانوف، الولايات المتحدة الأمريكية بوضع خطط منفردة للعديد من الدول في مجال الدراسات والبحوث البيولوجية، مشيرا إلى أن واشنطن تورط بعض الدول في صنع أسلحة بيولوجية.

وقال أفيريانوف -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء-: "في السنوات الأخيرة كثفت واشنطن وحلفاؤها في حلف "الناتو" بشكل كبير الأبحاث البيولوجية في العديد من دول العالم، حيث يتم وضع خطط عمل فردية لكل دولة، وفقا لاحتياجات البرامج البيولوجية الوطنية الأمريكية وبالذات العسكرية منها".

وأضاف:" أن الميكروبات القاتلة في مختبرات الولايات المتحدة والناتو المنتشرة قرب حدود روسيا، يمكن أن تنتقل بالخطأ إلى الطبيعة وتؤدي إلى إصابات بشرية ضخمة في الأراضي الروسية والدول المجاورة".

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف قد أشار في أبريل الماضي إلى النمو المتزايد للمختبرات البيولوجية الخاضعة للسيطرة الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وخاصة على حدود روسيا والصين.