بحث جديد: ارتباط مؤشر كتلة الجسم أثناء الطفولة بخطر فقدان الشهية العصبي لاحقا

أشار بحث جديد إلى أن مؤشر كتلة الجسم المنخفض (BMI) أثناء الطفولة يشير إلى زيادة خطر الإصابة بفقدان الشهية العصبي عند البالغين، في حين أن مؤشر كتلة الجسم مرتفع أو زيادة الوزن في مرحلة الطفولة يشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بالشره المرضي العصبي.

وقال الدكتور بريت وانج جنسن الأستاذ في جامعة "كوبنهاجن" في الدانمارك "بدأ الإختلاف في مؤشر كتلة الجسم لدى الفتيات اللاتي أصبن لاحقًا باضطرابات الأكل في الظهور في سن مبكرة، مما يسلط الضوء على أهمية المراقبة المنتظمة للوزن والطول أثناء الطفولة لتحديد هذه الأنماط في أقرب وقت ممكن".

وفي المملكة المتحدة، تضاعف العدد السنوي للحالات الجديدة لفقدان الشهية العصبي بين 8 إلى 12 عاما من 1,5 / 100,000 في عام 2006 إلى 2019، وإلى 3,2 / 100,000.