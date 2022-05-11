تحدث رامي ربيعة لاعب فريق الأهلي، عن مباراة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن نتيجة المباراة الأولى والفوز برباعية نظيفة في طي النسيان، وكل تفكير الفريق حاليًّا في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة العودة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف مساء السبت المقبل 14 مايو الجاري، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة: "علينا كفريق أن ننسى مباراة الذهاب في القاهرة وأن نتعامل مع لقاء العودة بكل جدية وتركيز، لا سيما أن وفاق سطيف يلعب على أرضه ووسط جمهوره، وهو ما يزيد من دوافعه لتقديم مباراة قوية أمام الأهلي، وتصحيح صورته بعد خسارته في القاهرة".

وواصل: "علينا أن نتعامل مع مباراة الإياب بمنتهى الهدوء والتركيز، وأن ننسى مباراة الذهاب ونحقق نتيجة إيجابية في الجزائر، وهو الهدف الذي يسعى إليه الأهلي".

وأكد ربيعة أن السفر مبكرًا إلى الجزائر نقطة إيجابية وفي مصلحة الفريق، بهدف تحقيق المزيد من التركيز ومواصلة التحضير لمواجهة وفاق سطيف.

وأشار مدافع الأهلي إلى أن خوض مباريات الأهلي أمام المنافسين في حضور الجمهور المساند لهم لا يشكل أي ضغط على الفريق، بل يحول الأمر إلى نقطة إيجابية كما حدث مؤخرًا في مباراة الرجاء بالمغرب، التي استطاع الفريق خلالها أن يحقق نتيجة إيجابية ويحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة.

واستطرد: "هناك حوارًا دائمًا بين جميع اللاعبين في جميع الأوقات، خاصة وقت التراجع في الأداء والنتائج، وأن الكل يتحدث ولا يقتصر الأمر على لاعبين كبار للعودة بالفريق سريعًا إلى المسار الطبيعي له ومواصلة انتصاراته".

وأشار مدافع الفريق إلى أنه جاهز على المستوى الفني والبدني بعد انتظامه في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، وتعافيه بشكل تام من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال في تصفيات مونديال 2022، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يعتبر أن توقيت إصابته مع المنتخب الوطني حظ سيئ بالنسبة له، وأن أي لاعب معرض للإصابة، وعليه أن يتعامل مع المواقف الصعبة في مشواره الكروي ويتجاوزها سريعًا.

واختتم رامي ربيعة تصريحاته موجهًا الشكر إلى جماهير الأهلي، لأنها الداعم الدائم للفريق، وتقف في ظهر جميع اللاعبين بكل قوة، ولديها وعي كبير، وتؤازر أي لاعب في حال تراجع المستوى، وهو أمر وارد في كرة القدم.