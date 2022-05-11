تحدث رامي ربيعة لاعب فريق الأهلي، عن مباراة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن نتيجة المباراة الأولى والفوز برباعية نظيفة في طي النسيان، وكل تفكير الفريق حاليًّا في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة العودة.
ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف مساء السبت المقبل 14 مايو الجاري، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال ربيعة: "علينا كفريق أن ننسى مباراة الذهاب في القاهرة وأن نتعامل مع لقاء العودة بكل جدية وتركيز، لا سيما أن وفاق سطيف يلعب على أرضه ووسط جمهوره، وهو ما يزيد من دوافعه لتقديم مباراة قوية أمام الأهلي، وتصحيح صورته بعد خسارته في القاهرة".
وواصل: "علينا أن نتعامل مع مباراة الإياب بمنتهى الهدوء والتركيز، وأن ننسى مباراة الذهاب ونحقق نتيجة إيجابية في الجزائر، وهو الهدف الذي يسعى إليه الأهلي".
وأكد ربيعة أن السفر مبكرًا إلى الجزائر نقطة إيجابية وفي مصلحة الفريق، بهدف تحقيق المزيد من التركيز ومواصلة التحضير لمواجهة وفاق سطيف.
وأشار مدافع الأهلي إلى أن خوض مباريات الأهلي أمام المنافسين في حضور الجمهور المساند لهم لا يشكل أي ضغط على الفريق، بل يحول الأمر إلى نقطة إيجابية كما حدث مؤخرًا في مباراة الرجاء بالمغرب، التي استطاع الفريق خلالها أن يحقق نتيجة إيجابية ويحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة.
واستطرد: "هناك حوارًا دائمًا بين جميع اللاعبين في جميع الأوقات، خاصة وقت التراجع في الأداء والنتائج، وأن الكل يتحدث ولا يقتصر الأمر على لاعبين كبار للعودة بالفريق سريعًا إلى المسار الطبيعي له ومواصلة انتصاراته".
وأشار مدافع الفريق إلى أنه جاهز على المستوى الفني والبدني بعد انتظامه في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، وتعافيه بشكل تام من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال في تصفيات مونديال 2022، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يعتبر أن توقيت إصابته مع المنتخب الوطني حظ سيئ بالنسبة له، وأن أي لاعب معرض للإصابة، وعليه أن يتعامل مع المواقف الصعبة في مشواره الكروي ويتجاوزها سريعًا.
واختتم رامي ربيعة تصريحاته موجهًا الشكر إلى جماهير الأهلي، لأنها الداعم الدائم للفريق، وتقف في ظهر جميع اللاعبين بكل قوة، ولديها وعي كبير، وتؤازر أي لاعب في حال تراجع المستوى، وهو أمر وارد في كرة القدم.