السفير البريطاني بالرياض: لدينا أجندة طموحة نحاول من خلالها تنويع علاقتنا مع السعودية

وأضاف، في تصريحات خاصة لفضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، أن حكومتي البلدين حاولتا تعزيز العلاقة التاريخية بين البلدين خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى استقباله ثمانية وزراء من بلده بالإضافة إلى رئيس وزراء دولته بوريس جونسون، منذ توليه مهامه كسفير.وتابع: «لدينا أجندة طموحة جدا نحاول من خلالها تنويع علاقتنا، والسعودية تشهد تغييرات اقتصادية كثيرة، خاصة في ظل رؤية 2030 في المملكة»، مضيفًا أن السعودية تحاول استقطاب المزيد من السياح والشركات، في حين ترغب بريطانيا في استقطاب المزيد من السياح السعوديين وزيادة الاستثمارات في المملكة المتحدة.وأعرب عن سعادته البالغة بأن السعودية تقدم نظام التأشيرات السياحية الإلكترونية، فأرادت بريطانيا أيضا اتخاذ بعض الخطوات للقيام بذلك، معتقدًا أن قرار اليوم يعكس رغبة حكومته في تسهيل الأمر لزيارة الأصدقاء السعوديين إلى المملكة المتحدة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة قصيرة الأمد.وأكد أن هذا القرار ليس مرتبطًا بمسألة معينة، بل يخص العلاقة ين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، فالمملكة المتحدة ترغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الرياض، لافتًا إلى وجود استثمارات سعودية هامة في بريطانيا.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول.وقال السفير البريطاني في الرياض، نيل كرومبتون، إنه بإمكان السعوديين منذ بداية يونيو/ حزيران التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ48 ساعة، دون الحاجة لتقديم طلب مسبق لدى سفارة لندن في السعودية.