البرلمان العراقي يعقد جلسة اعتيادية لمناقشة مشروع قانون يحظر التطبيع مع إسرائيل

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية لمناقشة مشروع قانون يحظر التطبيع مع إسرائيل.

وأوضح بيان للدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي، أن البرلمان سيعقد اليوم جلسة اعتيادية مخصصة للقراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل.

وفي شأن برلماني آخر، يعتزم قرابة 40 نائبا مستقلا في البرلمان العراقي طرح مبادرة لحل الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، التي لا يزال يتعثر التوصل لاتفاق لتشكيلها منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021.

ورجحت صحيفة "الصباح"، في عددها الصادرة اليوم الأربعاء، أن يعلن النواب المستقلون مبادرتهم يوم غد الخميس أو الأحد المقبل، وأنها ستتضمن شروطا ومطالبات للحصول على ضمانات من القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا النواب المستقلين في البرلمان إلى تولي تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن عجزت الكتلة الأكبر التي تضم الفائزين الكبار في نتائج الانتخابات من تشكيل الحكومة، بعد أن وقفت قوى الإطار التنسيقي الشيعي ضد تبني مشروع حكومة الأغلبية الوطنية التي يدعو إليها مقتدى الصدر وحلفاؤه.