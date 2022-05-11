اشتية يطالب أوروبا بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، البرلمان والاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف كل الإجراءات الأحادية والانتهاكات بحق أبناء شعب فلسطين، بالإضافة إلى وقف كل محاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة زمانيا ومكانيا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، جاء ذلك خلال لقاء اشتية، اليوم الأربعاء، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في مقر البرلمان بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج عبد الرحيم الفرا.

وأطلع اشتية، ميتسولا على تطورات الأوضاع في فلسطين وانتهاكات الاحتلال، قائلا: «إسرائيل تتعامل كأنها دولة فوق القانون، وتنتهج سياسة إطلاق النار من أجل القتل تجاه أبناء شعب فلسطين، وآخر ما شهدناه اليوم اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة والطفل ثائر اليازوري».

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تسريع الإفراج عن أموال المساعدات الأوروبية لفلسطين، والضغط على إسرائيل للقبول بتدقيق ايراداتنا والخصومات من أموال المقاصة من قبل طرف دولي، بهدف وقف كافة أشكال القرصنة من أموالنا والاقتطاعات غير الشرعية.

وجدد اشتية، مطالبته بضرورة وجود ضغط أوروبي جاد على إسرائيل، للسماح بإجراء الانتخابات في القدس كباقي الأراضي الفلسطينية وفق ما عمل به سابقا، داعيًا رئيسة البرلمان ولجنة حقوق الإنسان لزيارة فلسطين ومشاهدة الأوضاع على أرض الواقع.

وفي وقت سابق، ودعت جماهير غفيرة من أبناء شعب فلسطين، وبمشاركة عشرات الصحفيين من الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي ارتقت برصاص قوات الاحتلال أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الأربعاء، انطلق موكب وداع «أبو عاقلة» من أمام مستشفى ابن سينا في جنين، وجاب شوارع المدينة، ومخيمها.

ورفع المشيعون جثمان أبو عاقلة على الأكتاف، ملفوفا بالعلم الفلسطيني، ثم أقيمت عليها صلاة الرحمة من قبل الأب فراس ذياب، ولفيف من الخورة، في ساحة دير اللاتين في جنين، وألقت نظرة الوداع الأخيرة عليها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) برصاص جيش الاحتلال، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وقال الزميل المصاب سمودي لوكالة الأنباء «وفا»، إنه كان يتواجد برفقة الزميلة أبو عاقلة ومجموعة من الصحفيين في محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته برصاصة في ظهره، واستشهاد زميلته أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في الرأس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال شاب، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على «أبو عاقلة»، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.