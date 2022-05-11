أجلت الشرطة الفرنسية نحو 500 مهاجر من مخيم مؤقت أقيم قبل عدة أشهر في ساحة "دو شوفال نوار" في منطقة "بانتان" بإقليم "سين سان دونيس" الفرنسية الواقع شمال العاصمة باريس حيث يعيشون في ظروف غير صحية.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن عملية إيواء هؤلاء المهاجرين بدأت الساعة 6 صباحًا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) وانتهت بسلاسة وتم تنفيذها بالتعاون مع محافظة منطقة "إيل دو فرانس" الفرنسية.

وأضافت القناة أن هؤلاء المهاجرين ومعظمهم رجال من أفغانستان، استقلوا حافلات تحت إشراف الشرطة الفرنسية وتم نقلهم إلى مراكز إيواء، مشيرة إلى أن عددًا من المؤسسات مثل "يوتوبيا 56" و"ائتلاف تضامن مهاجري ويلسون" كانت متوجدة في مكان لضمان سير العملية بسلاسة.