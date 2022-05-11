كشف رؤساء مطار هيثرو، يوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يسافر حوالي 7.5 مليون مسافر أكثر مما كان متوقعا هذا العام، مما أثار مخاوف من حدوث مزيدا من الاضطراب في المحطات.

جاء هذا الإعلان بعد أن واجه الطيارون طوابير طويلة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد الفوضى التي حدثت يوم الإثنين، والتي شهدت امتداد طوابير الانتظار لمسافة أكثر من ميل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مطار غرب لندن إنه رفع توقعاته لعدد الركاب لعام 2022 من 45.5 مليونًا إلى ما يقرب من 53 مليونًا، حيث يأتي هذا الارتفاع بنسبة 16٪ بعد شهر أبريل.



وتشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد ركاب مطار هيثرو إلى 65٪ عن نسبة مستويات ما قبل الجائحة هذا العام.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبينها تويتر، توضح صور الفوضى في ساعات الصباح الأولى يوم الثلاثاء، في مطار برمنجهام، حيث انتظر المسافرون لما يقارب الخمس ساعات لتجاوز طوابير الانتظار.

وبسبب ذلك قال مسافر إنه فقد محفظته في الفوضى، وعلى تويتر عبر مسافر آخر عن غضبه، قائلا: "قوائم الانتظار في مطار برمنجهام أسوأ مما تنشره وسائل الإعلام! امنح نفسك 5 ساعات على الأقل قبل رحلتك!".

وكتب مسافر آخر قائلا: "طوابير سخيفة أي شخص يسافر من هنا في الوقت الحالي، اقترح أن يحضر قبل 4 ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلته".