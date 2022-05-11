المحكمة العليا الهندية تطلب من الحكومة عدم استخدام قانون الفتنة حتى إشعار آخر

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طلبت المحكمة العليا من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في الهند عدم استخدام "قانون الفتنة" لحين صدور أوامر أخرى .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن المحكمة قولها إنه سيكون من المناسب عدم الاستمرار في استخدام القانون "الاستعماري" بينما تعيد الحكومة دراسة مدى شرعيته.

وقال إن في رامانا، رئيس لجنة مكونة من ثلاثة قضاة "نأمل ونتوقع من الحكومات أن تحجم عن تسجيل أي حالات جديدة وتواصل التحقيق أو اتخاذ خطوات قهرية ، بموجب أحكام قانون الفتنة ".

وأوقفت المحكمة العليا أيضا الاستماع للدفوع المتعلقة بالطعن على شرعية قانون الفتنة حتى الثالث من يوليو المقبل.