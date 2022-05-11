القوى العاملة: تشكيل اللجان المشرفة على انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة قطاع الأعمال

أصدر محمد سعفان وزير القوي العاملة، قرارا بشأن تشكيل اللجان المشرفة علي انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونص القرار على أن تشكل بالمركز الرئيس لكل وحدة من الوحدات التابعة للقطاع العام والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام، لجنة لإجراء الانتخابات خلال المرحلة الأولي المقرر إجراؤها في الفترة من 8 إلي 20 مايو 2022، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة قاضي على الأقل أو ما يعادلها وعضوية أثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالشركة التي يجري بها الانتخاب، وذلك وفقا للتشكيل المبين بالكشوف.

وأشار القرار، إلى أنه في حالة غياب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله عضو آخر من ذات الجهة المرشح منها ، على اللجنة إخطار المديرية المختصة بأي تعديل يطرأ فور حدوثه.