قال الدكتور أحمد هيكل، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للتعاملات المالية، إن العالم كله يتأثر بالتغيرات الاقتصادية، مضيفًا: «الأزمة عاصفة بالعالم كله، والجميع سيتأثر بها، ولا يوجد أحد بمعزل عن هذه الأزمة».

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» مساء الثلاثاء، أن مصر تعاني من مشكلة واضحة وصريحة وهي استيراد جزءًا كبيرًا من الطاقة مقدر بـ100 مليون برميل، بالإضافة إلى استيراد جزء كبير من القمح والذرة والزيوت النباتية، بالإضافة إلى استيراد مسلتزمات إنتاج أخرى؛ ما ينذر بأيام شاقة أشبه بـ«النحت في الصخر».

وذكر: «مفيش حل سهل لهذه الأزمة»، حسب تعبيره.

وأوضح أن رفع سعر الفائدة لـ18%؛ أمر له انعكاس على السوق الاقتصادي، موضحًا: «الآن باتت درسات الجدوى على سعر فائدة مرتفع، وهذا يجعل المشروع اقتصاديا غير مجزي؛ وبالتالي لا حل سوى استغلال الأصول غير المستغلة».

وقال إن الدولة عليها الالتفات للمصانع المتوقفة، والمعدات المعطلة عن العمل، وبقية الأصول الراكدة.

واستكمل: «لدينا 45 شركة، أغلبها شركات صناعية وطاقة، ونستثمر في كل هذه الشركات ونسعى لتكبيرها؛ ومع ذلك لدي تفاؤل يشوبه حذر، فبعض الشركات ستعاني جدًا، وبالأخص الشركات

وأوضح أن أكبر مورد تجاري للدولة المصرية هي العاملين بالخارج؛ مستطردًا: «العاملون بالخارج هم عبارة عن تصدير قوى بشرية مصرية للخارج، وهذا هو الحل، يجب أن نصدر مواد زراعية وصناعية وخدمات للخارج.. لا يوجد حل آخر».

وفيما يتعلق بسعر الصرف، نوّه إلى أنه بات منضبطًا ووقى الدولة من مشكلات عديدة، موضحًا: «سعر الدولار فيه مصلحة عامة إلى حد معين، حتى إذا انعكس على هيئة غلاء في السلع، ولكن منذ عام 1992 حتى الآن، تغير سعر الدولار من 3.3 جنيه إلى 18 جنيهًا؛ ما يعني زيادة 6% سنويا، أي 1.5% بمعدل ربع سنوي، ومراعاة هذا المعدل يقي السوق من صدمات كبيرة».

ولكن أسعار السلع ترتفع مع زيادة سعر الدولار؛ فكيف التصرف؟ ليجيب «هيكل» الزيادة كانت ستكون منضبطة ومتصاعدة ببطء، أفضل من الزيادة المفاجئة، والحل الدائم في النظام المستمر والممتد لسنوات.