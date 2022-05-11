وفد المجتمع المدني المصري يلتقي ممثلي «الحرية والتغيير التوافق الوطني» وقوى سياسية سودانية

التقى وفد "المجتمع المدني المصري" في السودان، اليوم الأربعاء، مع عدد كبير من ممثلي قوى "الحرية والتغيير - التوافق الوطني" وقوى سياسية سودانية، حيث تناول اللقاء آفاق تطوير العلاقات المصرية السودانية، خصوصا في جانبها الشعبي.

وأكد رئيس وفد "المجتمع المدني المصري"، وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، أن الفترة المقبلة ستشهد تقدما كبيرا في عملية ربط البنية التحتية بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية السودانية عند العقل السياسي المصري والمواطن المصري لها مكانة خاصة، ولا يوجد في مصر من لا يعطي العلاقات مع السودان أولوية خاصة.

من جهته، أشاد مبارك أردول، الأمين العام لقوى "الحرية والتغيير - التوافق الوطني"، بالتطور في مشروع الكهرباء الربط الكهربائي بين البلدين، لافتا إلى أن مصر يمكن أن تلعب دورا بارزا في تحقيق التوافق السوداني.

من جانبه، أكد اسماعيل خميس جلاب "رئيس الحركة الشعبية - شمال"، ضرورة اكتمال عملية السلام في السودان وتوقيع بقية القوى على اتفاق السلام من أجل تحقيق الاستقرار في السودان، لافتا إلى أن مصر يمكن أن تلعب دورا مهما في موضوع اللاجئين والنازحين.

وقال الحاج أحمد أبو بكر رئيس "كتلة النازحين واللاجئين" عضو "الحرية والتغيير - التوافق الوطني"، إن الشباب هم من يمكن الاعتماد عليهم في بناء علاقات أقوى بين مصر والسودان، فيما شدد عبد العزيز عشر، مستشار رئيس حركة "العدل والمساواة السودانية" على أن مثل هذه الجلسات يمكن أن تكون فرصة لإدارة حوار عميق حول العلاقات بين البلدين.