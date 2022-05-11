مروان: عددهم كان بالعشرات وتم فصلهم جميعا



قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم فصل كل العناصر الإخوانية من الهيئات القضائية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «لا يوجد إخواني واحد في القضاء .. جميعهم تم فصلهم، عددهم لم يكن كبيرًا.. كان يتراوح بالعشرات على مستوى كل القضاء».



في سياق غير بعيد، أوضح مروان أن وزارة العدل لا دخل لها بالتعيينات في الوظائف القضائية، مؤكّدًا أن المجالس الخاصة في كل جهة قضائية هي التي تتولى ملف التعيينات.

ولفت الوزير أن عدم تدخل وزارة العدل في الأمر يتماشى مع تحقيق الاستقلالية، موضحًا أن هناك معايير للاختيار أولها التفوق العلمي، ثم التحري عن المتقدم.

