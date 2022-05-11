قال ممثل روسيا التجاري في المغرب أرتيم تسينامدز غفريشفيلي، اليوم الأربعاء ، أن المملكة المغربية تبقى الشريك التجاري الثالث لروسيا الاتحادية بين دول القارة الإفريقية بعد مصر والجزائر.

وأضاف الممثل التجاري - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة زاد في الفترة من يناير إلى فبراير 2022 بنحو 50% ، ويرجع ذلك إلى زيادة المعروض من منتجات اللحوم الروسية، والأمونيا، والفحم، وكذلك بدء توريد المنتجات شبه المصنعة الروسية من الحديد أو الفولاذ غير المسبوك، فيما زادت الواردات من المغرب أيضا بنسبة 36%، ويرجع ذلك إلى نمو صادرات الحمضيات المغربية (بنسبة 52%) ، لذلك وبشكل عام، ارتفع حجم التبادل التجاري (الروسي - المغربي) في الفترة من يناير إلى فبراير بنحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الممثل التجاري أن شركات تصدير الحبوب الروسية تنشط تقليديا في اتجاه المغرب، لأنها من بين الدول الرائدة في استيراد القمح، لذلك يعتقد أن يزداد الطلب المغربي على الحبوب الروسية.