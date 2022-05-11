لوفتهانزا تعتذر عن منع مجموعة يهود من السفر إلى بودابست

اعتذرت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران عن منعها مجموعة من اليهود الأرثوذكس من مواصلة السفر من فرانكفورت إلى بودابست.

وكتبت الشركة على تويتر اليوم الثلاثاء:" لوفتهانزا تعتذر بشكل صريح للعملاء؛ والأحداث لا تتوافق مع قيمنا".

وكان أوفه بيكر مفوض حكومة ولاية هيسن لشؤون معاداة السامية طالب قيادة الشركة بأن تبدي موقفها من الواقعة التي حدثت يوم الأربعاء الماضي في مدينة فرانكفورت.

وكانت لوفتهانزا أوضحت يوم الجمعة الماضي أن الواقعة سبقها رفض متكرر من جانب بعض الركاب على متن رحلة قادمة من نيويورك إلى فرانكفورت ارتداء كمامة للحماية من العدوى بفيروس كورونا حتى بعد أن طالب طاقم الطائرة بهذا.

وكانت صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" كتبت استنادا إلى أحد ركاب طائرة لوفتهانزا القادمة من نيويورك إنه تم استبعاد كل الركاب الذين يمكن ملاحظتهم على أنهم يهود من خلال القبعات والضفائر، من مواصلة الرحلة، مشيرا إلى أن الاستبعاد لم يقتصر على الركاب الذين تصرفوا بشكل خاطئ.

وجاء في بيان لوفتهانزا الصادر اليوم أنها أخذت الواقعة مأخذ الجد للغاية وستواصل العمل بشكل مكثف على كشف ملابساتها " وبغض النظر عن هذا فإننا نأسف لعدم إتاحة مواصلة الرحلة بالنسبة للمجموعة الأكبر بدلا من تقييد القرار على بعض الأشخاص".

وقال بيكر مساء اليوم إنه من الواضح أن مجموعة كاملة من الأشخاص تم تحمليهم المسؤولية عن شيء انطبق على ركاب منفردين، فقط بسبب معتقدهم الملحوظ " وهذا تمييز وليس شيئا تافها ويجب على قيادة الشركة أن تتحمل مسؤولية الاعتذار عن هذه الواقعة وأخذ موقف واضح لا لبس فيه منها"، وأعلن عن ترحيبه بإجراء محادثات مع لوفتهانزا وقال إن " مثل هذا الشخص لا ينبغي أن يتكرر".