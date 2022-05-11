وزير الشباب والرياضة ينعى شهداء القوات المسلحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة شهداء القوات المسلحة البواسل حيث نال الشهادة اليوم ضابط وأربعة جنود إثر التصدى للعناصر التكفيرية، وإحباط محاولة الهجوم على أحد الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.

ويقدم وزير الشباب والرياضة بخالص تعازيه لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأسر الشهداء، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين.

لفت أشرف صبحى إلى الدور البطولى لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى التصدى للعمليات الإرهابية، وجهودهم المضنية فى اقتلاع جذور الشر، وتقديم أرواحهم حمايةً وفداءً للوطن، والحفاظ على مقدراته.

أكد الوزير على دعم ومساندة شباب مصر لمساعى الدولة المصرية نحو القضاء على الأفكار الظلامية والمتطرفة والإرهاب الأسود على أيدى أبناء القوات المسلحة والشرطة الأبرار، مُتسلحين بالوعى بما يُحيط بوطننا من مخاطر وتحديات.