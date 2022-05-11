رئيس الوزراء المجري أوربان يقدم لمحة عن حكومته الجديدة



نشر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، صورا لاجتماع مع أعضاء حكومته الجديدة المحتملين التي ضمت أيضا مستشاره الاقتصادي محافظ البنك المركزي السابق مارتون ناجي، وكذلك المفوض الأوروبي السابق تيبور نافراكسيكس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ولم يظهر وزير الخارجية بيتر سيارتو، ووزير المالية منذ فترة طويلة ميهالي فارجا في الصورة التي نشرها أوربان في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء، حيث إن كلاهما يحضران حاليا مؤتمرات في المغرب وتردد أنه من المقرر أن ينضما إلى الحكومة المقبلة.



وفاز أوربان بولاية رابعة على التوالي، وهي الخامسة في المجمل في الانتخابات العامة الشهر الماضي بعدما تغلب على تكتل من المعارضة.



وكان هناك تكهنات واسعة النطاق بشأن ما إذا كانت حكومته قد تعكس تغييرا في الأولويات بما في ذلك اتخاذ موقف مؤيد للاتحاد الأوروبي عقب غزو روسيا لأوكرانيا.