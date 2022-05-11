رئيس المستشارية: ألمانيا غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمام روسيا بدون شركاء الناتو

أعرب رئيس ديوان المستشارية الألمانية فولفجانج شميت عن اعتقاده بأن ألمانيا غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمام روسيا بدون وجود شركائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي تصريحات لمحطة "دويتشه فيله" الإعلامية الألمانية، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء:" لكننا لهذا الغرض موجودون في تحالف مشترك للناتو، والولايات المتحدة مهمة على نحو خاص بالنسبة لألمانيا ولأوروبا أيضا وللناتو".

وأضاف شميت: "لهذا السبب فإننا نتعاون بشكل وثيق وجيد، لأننا لا يمكن أن نتواجد في هذا العالم سوى كتحالف وحلف يضم شركاء أقوياء".

وأضاف شميت أنه "يصعب القول" متى يمكن لألمانيا أن تعيش بدون الغاز الروسي، وقال: "قللنا بشكل ملحوظ من اعتمادنا (على الغاز الروسي) الذي وصل إلى 55%، لكن الموضوع يتعلق أيضا بدول أوروبية أخرى كما يتعلق بالعالم" وتابع أن روسيا "لا تعتمد على إيرادات الغاز أو النفط".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان من الممكن لألمانيا أن تضطلع بدور قيادي دولي، قال شميت إن جمهورية ألمانيا الاتحادية تتحرك "بالدرجة الأولى من خلال الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن هذا ما حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني شولتس نقله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل غزو أوكرانيا.

واختتم شميت تصريحاته قائلا إن "الأزمنة التي كانت فيها بعض القوى المنفردة تقسم العالم فيما بينها وتفكر في مناطق نفوذ، قد ولت، ولا نعتقد أنه سيكون هناك عالم أحادي أو ثنائي القطب بل ستكون هناك العديد من مراكز القوى".