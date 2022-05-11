نشاط مكثف لوفد المجتمع المدنى المصرى فى السودان لتعزيز العلاقات الشعبية

الوفد يلتقى عددا من الرموز السياسية والمجتمعية والأكاديمية السودانية.. ومدير جامعة الخرطوم: أيادى مصر بيضاء فى بلادنا





عقد وفد المجتمع المدنى المصرى الذى يزور الخرطوم حاليا، اليوم، سلسلة من اللقاءات مع الرموز السياسية والمجتمعية والأكاديمية السودانية لبحث سبل تعزيز وتنشيط العلاقات الشعبية بين البلدين فى المرحلة المقبلة.

وطرح وفد المجتمع المدنى ورموز النخبة السودانية، خلال جلسة مع عدد من الرموز السياسية والمجتمعية السودانية عددا من الأفكار والرؤى التى من شأنها دفع العلاقات على الصعيد الشعبى والمجتمعى والنظر إلى المستقبل بما تقتضيه المرحلة الراهنة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات.

وقال رئيس وفد المجتمع المدنى المصرى، وزير الخارجية الأسبق محمد العرابى، إن هناك شكلا جديدا للعلاقات الدولية يحتم على البلدين العمل بشكل مكثف فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المجتمع المدنى له دور كبير فى هذا الصدد، داعيا إلى الانخراط فى برامج مختلفة لتوسيع العلاقات الشعبية فى الفترة المقبلة.

بدوره، اقترح رئيس مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم الدكتور منتصر الطيب، تنظيم ندوة علمية عن العلاقات المصرية ــ السودانية فى الفترة المقبلة.

بينما أكد أمين المال فى اتحاد الغرف التجارية السودانية إبراهيم أبوبكر، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تقتضى مزيدا من التعاون لخلق مشروعات مشتركة بين البلدين، وتنشيط التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، داعيا إلى تنظيم ندوة عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما بحث وفد المجتمع المدنى المصرى مع اتحاد الجامعات السودانية، سبل تنشيط التعاون الأكاديمى بين جامعات البلدين فى الفترة المقبلة.

وقام الوفد بزيارة جامعة الخرطوم وتفقد أقسامها، حيث كان فى استقباله مدير الجامعة عماد الدين الأمين، وعدد من قيادات الجامعة واتحاد الجامعات السودانية.

وبدأ اجتماع الوفد واتحاد الجامعات السودانية، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الهجوم الإرهابى الأخير فى سيناء، وشهداء السودان.

من جهته، أكد السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية اللقاء مع اتحاد الجامعات السودانية، ومناقشة الأفكار التى يطرحها الأكاديميون فى الجانبين، داعيا الدكتور عماد الدين الأمين لزيارة مصر على رأس وفد اكاديمى لمزيد من النقاش حول سبل التعاون الاكاديمى بين البلدين.

واقترحت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة رئيس لجنة الثقافة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، تبادلا أكاديميا بشكل منتظم بين الجامعات فى البلدين.

بدورها، تعهدت الدكتورة جيهان زكى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والدكتورة هادية السعيد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالعمل فى البرلمان من أجل دعم كل ما من شأنه ترسيخ التعاون الثقافى بين مصر والسودان.

من جانبه، أكد مدير جامعة الخرطوم الدكتور عماد الدين الأمين، أن أيادى مصر بيضاء فى السودان، مستعرضا تاريخ جامعة الخرطوم والكليات التى تضمها، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أساتذة الجامعات فى السودان من خريجى الجامعات المصرية.