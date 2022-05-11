محكمة سويسرية تعلق إجراءات إفلاس شركة سويسرية تشغل خط نورد ستريم 2

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علقت محكمة في مدينة تسوج السويسرية إجراءات إشهار إفلاس الشركة المشغلة لخط نورد ستريم 2 لمدة أربعة أشهر حتى العاشر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وفقا لبيان نشر في "جازيت أوف كوميرس " الرسمية السويسرية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم منح شركة نورد ستريم 2 أيه جي تعليقا مؤقتا لإعادة هيكلة الديون.

وبموجب القانون السويسري، يسمح التعليق للشركات بدراسة إجراءات إعادة الهيكلة والحصول على تنازل جزئي عن الديون.

ويمكن تمديد التعليق لثمانية أشهر ، وفقا لشركة إم إم إي التي تقدم الاستشارات القانونية والضريبية.

ومنحت المحكمة شركة ترانسليك أيه جي حقوقا مؤقتة تتعلق بالإدارة.

ولم ترد المحاكم في تسوج، حيث يقع مقر الشركة المشغلة لنورد ستريم 2، على الفور على رسالة تطالب بالتعليق على الحكم الصادر.