الصين تحث مجموعة السبع على الكف عن التدخل في شؤونها الداخلية

حثت الصين بعض الدول الغربية على الكف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين؛ وذلك بعد أن أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع ومسؤول في الاتحاد الأوروبي عن قلقهم الشديد بشأن انتخابات الرئيس التنفيذي في هونج كونج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان -في مؤتمر صحفي دوري، حسب ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، اليوم /الأربعاء/- إن "بعض الدول والمؤسسات الغربية تتآمر مع بعضها البعض للتشهير بالانتخابات والتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين، معربة عن بالغ معارضتها وإدانتها لذلك".

وأوضح تشاو إن بعض الدول تجاهلت حقيقة أن الديمقراطية في هونج كونج قد تحسنت وأن الرأي العام السائد يسعى إلى الوحدة والازدهار، مضيفا "يتظاهرون بأنهم 'دعاة الديمقراطية' عندما يشيرون بأصابع الاتهام إلى انتخابات هونج كونج الديمقراطية ودرجة الحكم الذاتي العالية التي تتمتع بها المنطقة وحقوق الإنسان والحريات فيها، الأمر الذي يكشف فقط معاييرهم المزدوجة وسعيهم إلى بث الفوضى في هونغ كونغ واحتواء الصين".

وتابع " إن الحكومة الصينية عازمة على التنفيذ الكامل والصادق لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" وتطوير ديمقراطية رفيعة المستوى تتناسب مع واقع هونج كونج، مؤكدا أن أي محاولة من قوى خارجية لتقويض ذلك، مصيرها الفشل، معربا عن ثقته في أن هونج كونج ستدخل حقبة جديدة من الحُكم الرشيد الذي يؤدي إلى تحقيق الازدهار.

جدير بالذكر أن جون لي (64 عاما) السكرتير العام للإدارة السابق لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة كان قد فاز الأحد الماضي بأول انتخابات للرئيس التنفيذي منذ تحسين النظام الانتخابي في المنطقة في عام 2021.