إبراهيم عيسى: فاتن أمل حربي يعبر عن رؤيتي وأفكار السلفيين أيضا

قال الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى، إن مفهوم الحفظ في الثقافة الدينية التقليدية إيجابي ليس سلبيًّا، وذلك في معرض رده على انتقادات لمسلسل فاتن أمل حربي الذي جسّد رجل الإفتاء على أنه حافظ للأحكام دون أن يكون واعيا لها، علمًا بأن المسلسل من تأليف عيسى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة» الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أن التأليف يقدم الأفكار والرؤى عبر تجسيدها في شخصيات ومن ثم تقديمها في رواية أو فيلم أو مسلسل، واصفًا ذلك بالأمر الطبيعي.

وأوضح أن مسلسل فاتن أمل حربي يحمل رؤيته بالفعل، معتبرًا ذلك بديهيًّا، وعقّب: «إذا لم يكن يحمل أفكاري فما الداعي منها».

وتابع: «إذا تحدّثنا (عن المسلسل) من منظور الدين فهو لا يحمل أفكاري فقط لكنّه يحمل أفكار السلفية أيضًا».

ولفت عيسى إلى أن العمل الفني يُنظر إليه ككل بمراحل تطوره وليس اختطاف أحد المشاهد واعتباره الحقيقة الكلية للمسلسل، واصفًا ذلك بالأمر غير الحقيقي.