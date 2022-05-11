



وجه الإعلامي إبراهيم عيسى، التحية إلى صناع مسلسل «الاختيار 3» لأشياء كثيرة، لكنه اختص اختيار أن يكون النشيد الوطني بصوت المطربة المصرية أنغام.



وقال عيسى، في تقديمة برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، إن النشيد الوطني بصوت الفنانة أنغام يكتسب «تجددا وشبابا ومصرية الصوت وعذوبته وقوته وسحره وروعته ووطنيته»، ذاكرًا أن هذا الصوت بفصاحته وعذوبته يجعل أجيالا كثيرة تدرك معاني الكلمات وإيقاعها.



وأعرب عن تمنياته بأن تعمم الدولة المصرية إذاعة النشيد الوطني بصوت أنغام في ملاعب الكرة والمسارح والمنتديات والأنشطة والاحتفالات الوطنية، كي يردده الناس، قائلا إن النشيد الوطني بصوت أنغام نقلة جديدة بعد توزيع محمد عبدالوهاب.



مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في الإطاحة بجماعة الإخوان.



https://youtu.be/VDGcSpO6TcE