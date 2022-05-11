وكالة الأنباء السورية: قصف صاروخي إسرائيلي على ريف القنيطرة الشمالي

أخطأ في التلاوة بصلاة الفجر.. خالد الجندي مدافعا عن الطاروطي: جل من لا يسهو

فيديو.. أحمد موسى: الجميع مرحب به في الحوار الوطني إلا من تلطخت أيديهم بالدماء.. ولا خطوط حمراء به