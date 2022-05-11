وكالة الأنباء السورية: قصف صاروخي إسرائيلي على ريف القنيطرة الشمالي

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أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) صباح اليوم الأربعاء بوقوع هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي.
وأوضحت الوكالة في نبأ عاجل بثته عبر صفحتها على تويتر أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.