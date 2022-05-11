عضوة بفريق «بوسي رايوت» تخرق حظر التجول وتهرب من روسيا

هربت ماريا أليوخينا، العضوة البارزة في فرقة البانك الروسية الناشطة "بوسي رايوت" من البلاد، على الرغم من خضوعها لمراقبة الشرطة، وفقا لما ذكره محاميها يوم الثلاثاء.

واكتفى المحامي دانييل بيرمان بتصريح لوكالة إنترفاكس للأنباء قال فيه إن أليوخينا لم تعد موجودة على الأراضي الروسية. ولم تتوفر تفاصيل دقيقة حول كيفية خروجها من البلاد على الرغم من مراقبتها.

وهناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأنها غادرت المبنى الذي كانت فيه وهي ترتدي الزي الرسمي لخدمة البريد السريع. ومن غير المعروف أين هي حاليا.

واصطدمت أليوخينا مع النظام القانوني الروسي عدة مرات. وفرضت عليها السلطات حظر تجول ليليا ولم تتمكن من مغادرة منزلها أثناء الليل، في أيلول/سبتمبر، بعد أن دعت إلى مظاهرات لدعم حرية زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.

كما رفعت أجهزة الأمن دعاوى قضائية متعددة ضدها منذ بداية العام.

وفي عام 2012 ، دخلت أليوخينا والعديد من أعضاء "بوسي رايوت" الآخرين كاتدرائية بالقرب من الكرملين لغناء أغنية تندد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين هي وزميلتها في الفرقة ناديجدا تولوكونيكوفا.