منة فضالي تنعى شيرين أبو عاقلة: ضحية القضية والوطن

نعت الفنانة منة فضالي، الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين الفلسطينية، حيث أصيبت برصاص في الرأس.

وكتبت منة عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، قائلة: "استشهاد شيرين أبو عاقله ضحية القضية والوطن، إلى جنان الخلد رحمها الله".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد المراسلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، 51 عاما، برصاص جيش الاحتلال، بينما كانت تغطي اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقُتلت أبو عاقلة، في ذكرى اليوم الأول للحرب على غزة 2021، برصاصة اخترقت رأسها من ناحية أسفل الأذن؛ رغم ارتدائها السترة والخوذة الواقية من الرصاص، فيما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، ووضعه مستقر.

وشيع أفراد من المقاومة والمئات من الفلسطينيين الصحفية الفلسطينية المخضرمة أبو عاقلة صباح اليوم إلى مثواها الأخير في جنين.

ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينية للمشاركة في وقفة غاضبة، اليوم في الساعة 12 ظهرا، ضد جريمة الاحتلال البشعة بحق الحريات ومقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.