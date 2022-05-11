قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنّ الرقابة على المصنفات الفنية هي صاحبة قرار إجازة أو منع العمل، وذلك في معرض تعليقه على الانتقادات الموجهة للفنان أحمد حلمي بشأن ما يُقال عن مصطلحات وأفكار جنسية قدّمها في فيلمه الأخير «واحد تاني».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن صناعة السينما تقوم على المنافسة، التي تقوم بدورها على ضرب المنافس، معتبرًا أن تشويه المنتج من أجل ضرب السوق لغة غير جديدة.

وأوضح أنّ هناك حملات يتم شنها من الخارج، مستشهدًا بالحملات التي أطلقت في أعقاب مسلسل الاختيار، وعقّب: «سنزيد جنونهم جنونا بما هو أقوى من الاختيار».

وتابع: «الفنان المصري يخدم بلده وترابها ولن يهمنا أحد.. ولو تعرضنا للموت فنحن شهداء من أجل الوطن».