القوى العاملة بجنوب سيناء تعلن جاهزية كشوف أسماء المرشحين للانتخابات النقابية العمالية

أعلنت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، عن جاهزية كشوف أسماء المرشحين للانتخابات النقابية العمالية دورة 2022-2026 جنوبي سيناء، وذلك طبقًا للاسم واسم الشهرة، و مراجعة كل بيانات المرشحين.

وقال أشرف علم الدين، وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، إنه جرى مراجعة كل المستندات المقدمة من المرشحين لعضوية مجالس إدارات النقابات بالمحافظة بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الشأن، وتبين أن جميع المستندات المقدمة من قبل المرشحين مستوفاة، ما عدا مرشح واحد فقط جرى استبعاده لعدم استيفاء مستندات الترشح، ليبغ إجمالي عدد المرشحين 73 مرشحًا مستوفي لعدد 6 لجان نقابية، والمستبعدين مرشح واحد لعدم الاستيفاء.

وأكد وكيل وزارة القوى العاملة في تصريح لـ"الشروق"، اليوم الأربعاء، أنه جرى تجهيز الكشوف، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (45) لسنه 2022، بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وتنفيذًا قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي، ومن المقرر أن يجري إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتسليمها، ونشرها وتعليقها بكل المناطق الظاهرة داخل المنشآت.

وأشار إلى أنه جرى تلقي طلبات الترشح، وتجهيز الكشوف وسط إجراءات احترازية وأمنية، وجرى تشكيل لجنة قانونية بديوان عام مديرية القوى العاملة لتلقى الطعون.

جدير بالذكر أن أنه جرى تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية دورة 2022-2026 جنوبي سيناء، برئاسة المستشار محمد السيد شطا رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، وأحمد مصطفى وكيل مديرية القوى العاملة، وسيد ربيع عطية ممثل المنظمات النقابية العمالية، وعضوية أعضاء المكتب الفني عبدالواحد عبد الظاهر، وصلاح الششتاوي، وممدوح العربي.