محمد النشائي أول ضيوف مروة سعيد في «الحكاية إيه» بعد عودة البرنامج

يستضيف برنامج "الحكاية إيه" العالم المصري الدكتور محمد النشائي في أولى حلقات موسمه الجديد بعد انتهاء إجازة رمضان وعيد الفطر.

وتذاع الحلقة في الموعد الجديد للبرنامج على قناة "الشمس" في الساعة 12:30 بعد منتصف ليل غد الخميس، حيث يتحدث النشائي عن مسيرته العلمية والعملية ورحلته الطويلة خارج مصر منذ الخمسينات.

ويتناول النشائي في حواره مع إعلامية مروة سعيد مقدمة البرنامج الفرق بين المجتمعات الشرقية والمجتمعات الغربية، ويروي الكثير عن حياته الخاصة ونشأته وعشقه لعبدالناصر.

ويتطرق للحديث عن أبرز القضايا المتعلقة بالمفاعلات النوويه واستخداماتها السلمية، وأبرز الانجازات التي حققتها مصر مؤخرا في الكثير من الملفات ومنها السياسة الخارجية والمشروعات الإنشائية القومية، ويتطرق الحديث حول السياسة الداخلية والخارجية لمصر، وأزمة سد النهضة وأثيوبيا وتفاصيل أخرى كثيرة.

ومن جانبها أبدت مروةسعيد سعادتها بعودة البرنامج مجددا على شاشة قناة الشمس، كاشفة عن تطوير كبيرا في فكرة ومضمون البرنامج، وهو ما سيظهر خلال حلقة غدا الخميس.

وأضافت أن برنامجها ستستضيف نماذج نجاح مهمة وبارزة في مجتمعنا المصري والعربي من الرجال النساء، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد قائمة لضيوف البرنامج من أصحاب النجاحات في مجالات مختلفة، والذين سيحتفي بهم في حلقاته المقبلة.