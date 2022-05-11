محامي أسرة مارينا صلاح: المستشفى لم توفر لها أسطوانة أكسجين لتبقيها على قيد الحياة

قال فريد جلال محامي أسرة السيدة مارينا صلاح التي توفيت جرّاء ما أطلق عليه إهمال طبي (تحقق فيه النيابة العامة) في أحد مستشفيات العيون، إن هناك أدلة على أن الإهمال الطبي السبب في وفاتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر جديدة» الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة Etc، مساء الثلاثاء، أن المستشفى لم توفر لمارينا مجرد أسطوانة أكسجين لتبقيها على قيد الحياة، أو حتى وضعها تحت الملاحظة، معقّبًا: «في حال توفير أسطونة أكسجين للضحية كانت عاشت».

وأشار إلى أن التحريات تُجرى حاليًّا بشكل مكثف إزاء الواقعة، موضحًا أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية منذ حدوثها.

وكان المستشار حماده الصاوى النائب العام قد أمر بمباشرة تحقيقات عاجلة فى واقعة إصابة المجني عليها مارينا صلاح بعد دخولها أحد مستشفيات العيون لتلقي العلاج اللازم، ووفاتها تبعًا لذلك.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من شقيق المجني عليها مارينا صلاح يشكو ما قال إنه إهمال طبي تعرَّضت له شقيقته إثر دخولها المستشفى لإصابة عينها، وأجرت لذلك بالمستشفى أشعة دون إتباع الإجراءات الطبية اللازمة قبلها، مما أصابها بتشنجات وإغماءٍ وتوقف بعضلة القلب، وتُرِكتْ دون إسعاف بردهة المستشفى لما يزيد عن خمس ساعات، حتى نقلها ذووها بسيارة إسعاف لمستشفى آخر بعدما تبين عدم وجود غرفة لرعاية الحالات الحرجة بالمستشفى الأول، على حد قول البلاغ.